Szabó András Csutira néhány hónapja ismét rátalálta a szerelem egy fiatalabb lány személyében. Bár az üzletember sokáig szerette volna megóvni kapcsolatát a nyilvánosságtól, a kíváncsi rajongók elől nem sok mindent lehetett eltitkolni. A követők Instagramon szúrták ki a 26 éves Sudár Bianka személyi edző profilját, amelyet Csuti is követett. Erről most azt is elárulta, hogy valóban ott ismerkedett meg a mesterdiplomáját végző egyetemistával, viszont meg kellett küzdenie a kapcsolatért, mivel a lány volt, hogy többször sem válaszolt azonnal üzeneteire.

„Sokáig ismerkedtünk. Hihetetlenül tetszett Bianka, az eddig megszokott kommunikáció eszközeivel udvaroltam neki, de hamar szembesültem azzal, hogy ő máshogy működik. Előfordult, hogy üzentem neki reggel, és egy napig nem válaszolt. Imponáló volt, hogy küzdenem kellett ezért a kapcsolatért. Tetszett benne az is, hogy nem dob el mindent azonnal, ha keresem” – árulta el a hot! magazinnak, amit az nlc szúrt ki.