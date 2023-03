A kisfiú még tavaly látta meg a napvilágot.

Kevés híresség van, akinek sikerül annyira megóvnia a médiától a magánéletét, mint Macaulay Culkinnak.

A színészről sokan nem is tudták, hogy Brenda Song színésznővel jár, amikor mindenki nagy meglepetésére kiderült, 2021 áprilisában közös gyermekük született, egy kisfiú, aki a Dakota nevet kapta.

Culkin azóta eljegyezte szerelmét, a Page Six bulvárlap pedig most több megbízható forrásra hivatkozva arról számolt be, pár hónapja ismét bővült a sztárpár családja. Tavaly karácsony előtt megszületett második kisfiuk, Carson, akinek érkezését sikerült teljes titokban tartaniuk a szüleinek.

Culkin és Song egyelőre nem reagáltak a magazin megkeresésére, mindenesetre a közeljövőben várhatóan a kisebbik gyermekük érkezéséről is hivatalos sajtónyilatkozatot adnak ki, mint azt két évvel ezelőtt, nagyobbik fiuk esetében tették.