A jelek szerint a követekző évadban is ő alakítja majd a női főszereplőt.

A napokban véget ért az idei év minden kétséget kizáróan legnagyobbat ment sorozata, a The Last of Us első felvonása. A rajongóknak nem kell aggódniuk, több sikerszériával ellentétben ezúttal nincs kérdőjel a folytatást illetően, hiszen eredetileg is két évadosra tervezték a történetet.

Mivel a következő szezon egy komolyabb időugrással kezdődik majd, sokakban felmerült a kérdés, a 19 éves, ám igen fiatalos arcú Bella Ramsey marad-e, mint Ellie, akiből addigra a történet szerint már felnőtt nő lesz. Az eredeti játékok írója, valamint a sorozat showrunnere, Neil Druckmann elárulta, komoly terveik vannak a színésznővel.

„Elképesztően szerencsések vagyunk, hogy itt van nekünk Bella, és minden, amit az első évadban láthattunk. Egyféleképp tudjuk csak elképzelni, hogy valaha is recastingoljuk Bellát: ha ő maga mondaná azt, hogy

Srácok, nem szeretnék többet együtt dolgozni veletek.

De még így sem vagyok biztos abban, hogy engednénk neki, inkább rákényszerítenénk arra, hogy térjen vissza a második évadra" – idézte az IGN a férfi szavait, aki a szénakazalban talált tűhöz hasonlította Ramsey-t, valamint az Ellie-t a játékokban megformáló Ashley Johnsont.