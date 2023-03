Mint arról mi is beszámoltunk, a ValóVilág egykori szereplőjét teljesen magával ragadta a néhai énekeslegenda életéről szóló minisorozat. Később azt is megtudta, hogy a szériában együttműködő Peter Srámek nemrégiben megvette Jimmy régi kedvenc Mercedesét. Alekosz szerint a járgánynak inkább egy csepeli múzeumban lenne a helye, úgy véli. nem helyes, hogy a fiatal énekes birtokolja. Azt az érzetet kelti benne, mintha királyi szerepbe helyezné magát.

Peter Srámek válasza sem maradt el: az énekes produktum nélküli celebnek nevezte bírálóját, aki csak így akar magának figyelmet generálni. Ezt követően Alekosz elmondása szerint Srámek menedzsere is felhívta, és feljelentéssel fenyegette meg.

„Valósággal sokkot kaptam, nagyon meglepett a menedzser stílusa. Vagyis a stílus hiánya. Gyakorlatilag az édesanyámat emlegette, és f*szopónak titulált. Azzal is fenyegetőzött, hogy feljelent a rendőrségen. Erre persze visszakérdeztem, hogy milyen alapon? A rendőrségnek mi a kompetenciája ebben az ügyben? Erre ahelyett, hogy tárgyilagosan megmagyarázta volna a dolgot, még intenzívebben kezdett el pocskondiázni” – nyilatkozta Alekosz a Ripostnak.

Alekosz és A Király című sorozatban Zámbó Jimmy énekhangját kölcsönző Peter Srámek vitáját a Zámbó család sem hagyta szó nélkül. A hellén celeb azt is elmondta, hogy a néhai énekes egyik családtagja megkereste őt, és teljesen egyetértett vele.

– árulta el Alekosz a Bors megkeresésére.

Állítása szerint a Zámbó családnak már többször volt konfliktusa az illetővel, épp a minősíthetetlen stílus miatt, amit jómagam is sérelmeztem. Azt is megtudtam, hogy ezt szóvá is tették neki, ám semmilyen változást nem sikerült elérniük. Ez itt már nem is Peter Srámekről szól, sokkal inkább a menedzserről.