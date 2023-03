A Disney lejjebb vitte az árakat a sokak által kritizált, extrém drága, Csillagok háborúja tematikájú Galactic Starcruiser szállodájában, ahol alig szállingóznak a vendégek.

10 Galéria: A Star Wars Galactic Starcruiser szálloda Fotó: Allen J. Schaben / Northfoto

A százszobás szállodában a vendégeknek legalább két éjszakát kell foglalniuk, melynek az ára páronként körülbelül 865 ezer forint (5 ezer dollár), egy négytagú család esetében pedig 2 millió 238 ezer forint (6 ezer dollár). De egy extrákkal teli lakosztályért már közel 7 millió forintot kérnek el. A vendégek azonban már az elején panaszkodtak a galaxis legmagasabb szállodaáraira, az étkezési költségekre és az olyan tematikus Star Wars-extrákra, mint a portrékészítés.

Árak tekintetében egy sör például 4850 forintba (13 dollárba) kerül, a bor 4100 forintnál (11 dollárnál), a spécibb italok pedig 8600 forintnál (23 dollárnál) kezdődnek. Míg egy fotózás 37 ezer forintba (azaz 99 dollárba) kerül, addig aki a kapitányi asztalfőre szeretne ülni a Korélia étteremben, annak rögtön 10 ezer forinttal kell többet fizetnie.

Valahol teljesen érthető is, hogy nem rohamozzák meg a Star Wars-fanok a leginkább betonbunkerre hasonlító szállodát. Egyelőre csak a februári President’s Day, a július 4-i hétvége, illetve pár augusztusi nap telt házas. Ebből kifolyólag a cég 261 ezer forintos (hétszáz dolláros) kedvezményt ajánlott fel bizonyos csomagokra. Korábban bejelentették, hogy a Disney Vacation Club tagjai számára akár 30%-os kedvezményt is biztosítanak. Most azonban már a nem klubtagok is hozzáférhetnek a kedvezményhez, remélve ettől az érdeklődés fellendülését.

(via Roadster)