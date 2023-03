Kiderült az igazság Shawn Mendes és Sabrina Carpenter kapcsolatáról. A két fiatal zenészt az elmúlt napokban többször is kettesben kapták lencsevégre a lesifotósok, képeikről pedig lerítt, milyen jól érzik magukat egymás társaságában. Miley Cyrus albumbemutató partijára is együtt érkeztek az előző heten, így nem is kellett több az embereknek, hogy összeboronálják őket, kész tényként kezelve, hogy egy párt alkotnak.

Számukra most rossz hírrel szolgálunk: többhétnyi hallgatás után Mendes megtörte a csendet, és megszólalt a Carpenterrel való viszonyáról:

„Nem járunk“

– jelentette ki tömören az énekes, akit nem is olyan régen a nála jóval idősebb edzőjével hoztak hírbe – szintén alaptalanul.