Néhány hete derült ki, hogy Kulcsár Edina névváltozáson esett át, mivel az egykori szépségkirálynő titokban egybekötötte életét Varga Márkkal, azaz G.w.M-mel. A szűk családi körű menyegző után a modell felvette férje nevét, így hivatalosan is Varga Edinának hívják mostantól. A sztárpár első közös gyermek is úton van. A várandósságáról a modell időről időre meg is szokott osztani fotókat a rajongóival.

Most egy Duna-parti séta alkalmával mutatott meghitt pillanatokat kislányával, Ninával. A kismama hasa jól láthatóan egyre jobban gömbölyödik. A tüneményes felvételeket az anyuka várandósságáról ide kattintva tekintheti meg.