Március 17-tel kezdetét vette a 33 éves énekesnő Eras Tour névre keresztelt koncertkörútja, melynek legelső állomása Arizóna volt. A popsztár fellépéseire rekordgyorsasággal fogytak el a jegyek hónapokkal ezelőtt, és természetesen a közösségi médiában is áradoznak róla a rajongók, köszönhetően nemrég megjelent dalának. Elon Musk Twitterén is fáradhatatlanul dicsőítik kedvencüket a rajongók, sőt, az egyik felhasználó posztjához váratlanul maga a Tesla vezérigazgatója is becsatlakozott.

Taylor Swift a mi királynőnk, és aki nem ért egyet, az ki lesz rúgva az internetről.

– írta az énekesnő rajongója, amely tweetre Musk is reagált a maga sajátos stílusában:

A limbikus rezonancia képessége egészen egyedülálló.

– jegyezte meg Elon Musk alig egy óra múlva. A limbikus rezonancia jelentése röviden két ember közötti mély érzelmi és fizikai kapcsolatot jelent, ami egy elég bizarrul megfogalmazott bóknak számít bárkinek.

Elon Musk interacts with Taylor Swift in new tweet. pic.twitter.com/Vn4kMpuvJO — Pop Crave (@PopCrave) March 17, 2023

Must ezt követően Taylor Swift hivatalos Twitter profiljának egyik bejegyzéséhez is hagyott egy kommentet. Az énekesnő egy fotómontázst osztott meg a legutóbbi koncertjéről, amihez az 51 éves techmilliárdos egy cigi emojit kommentelt. A rajongók ebből annyit szűrtek le, hogy ezalatt annyit ért, hogy Swift olyan forró (az amerikai szlengben: dögös vagy szexi) hogy szinte már füstöl.

A Teslaconomics ezután egy fotósorozatot osztott meg Elon Musk és Taylor Swift képeiből, amihez a következő kérdést tették fel: „Mit gondoltok, cuki párost alkotnának?”. A Twitter fejese erre már csak egy nevetős fejjel tudott reagálni.

(via Ladbible)