Nem járt sikerrel a szárnyas.

Lebukott egy drogfutár a kanadai Brit Kolumbiában, aki egy farmerből készített hátizsákban próbált meg kábítószert becsempészni a helyi börtönbe – csakhogy a gyanúsított történetesen egy galamb.

Az állatot nem tudni, kik és honnan küldték, de az őrökben már az is felmerült – mivel nem ez volt az első eset –, hogy a madarak igazából a börtönben laknak, csak ki-kijárnak, hogy beszállíthassák az árut az intézmény falai mögé.

A módszer nem új keletű: mivel a galambok jól tájékozódnak, pontosak, és sokat tudnak repülni, ráadásul nem is feltétlenül gyanúsak, jó ideje használják már őket ilyen célokra. Ahogy azt a börtön igazgatója is elmondta: ebben az esetben azonban a feladót és a címzettet is lehetetlen kideríteni, így egyedül a rendszeres ellenőrzésekkel fékezhető meg a madaras drogbiznisz.

