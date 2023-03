Bemutatkozott egy sugárhajtású repülő autó, amely 750 km/h-s sebességgel száguld az égen. A Rolls-Royce motorral hajtott légi járgány ugyanazokat a motorokat használja a függőleges fel- és leszálláshoz, valamint a jármű sebességgel történő előrehaladásához.

Pierpaolo Lazzarini futurisztikus olasz tervező úgy számol, hogy az autó akár 3200 kilométert is megtehetne egy teli üzemanyagtartállyal. Ezzel a hatótávolsággal könnyedén elrepülhetne Európa és New York között. Az autót úgy alakították ki, hogy egy pilóta és három utas is elférjen benne, a karosszériát kemény, ugyanakkor ultrakönnyű anyagokból, többek között szénszálból állították össze. A római székhelyű Lazzarini híres előremutató alkotásairól, most is sokat várnak tőle és fejlesztés alatt álló modelljétől.