Egy 21 éves fiatal nő otthagyta pincérnői állását, hogy évi 300 ezer fontot (közel 127 millió forintot) keressen az OnlyFansen. Eközben a világot járja, és rövid időn belül már a második házát szeretné megvenni, ami régi állásával elképzelhetetlen lenne. A huszonéves Elsa Thora korábban felszolgálóként évi 18 ezer fontot (azaz 7 millió forintot) keresett, most pedig havonta keresi ennek kétszeresét erotikus videók és képet eladásával.

A fiatal teljesen megdöbbent azon, hogy mennyit lehet keresni az oldalon, amikor az OnlyFans látogatottsága 2021-ben beindult. Most a világ minden tájára elrepül, és Thaiföldet, Olaszországot, Görögországot, Lengyelországot, Hollandiát és Balit is bejárta már, ahová legtöbbször barátait is magával viszi.