Teljesen lefagyott a műsorvezető a hír hallatán, rögtön eszébe is jutott, lehet, mégsem csak két gyermeke van.

Sikerült alaposan meglepnie Majkát a Zsákbamacska egyik legutóbbi játékosának, a 21 éves Annának. A lány először csak annyit lengetett be, ő is ózdi, akárcsak a műsorvezető, majd hamar kiderült, ennél is több közös pont van a múltjukban.

„Édesanyám élt Ózdon, vele jártál bulizni egyébként. Ti egy korosztály vagytok” – kezdte a fiatal, Majka pedig azon kezdett el viccelődni, micsoda nagy csavar lenne, ha kiderülne, valójában Anna az ő lánya.

Mekkora nagy műsor lenne, hogy örülnék neki. Vinnélek haza a Hajninak, hogy ő a nagyobbik lányom, itt alszik most velünk.

Hamar kiderült, nem is olyan lehetetlen forgatókönyvet vázolt a rapper, a játékos ugyanis Pápai Joci kérdésére elárulta, több is volt anno édesanyja és Majka közt:

„Annyit elárulok, hogy kapós fiú volt. Ő haza is vitte” – mesélte a fiatal, a műsorvezető pedig teljesen padlót fogott a friss információk hallatán.