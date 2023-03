Pár óra alatt tele lett a hócipője.

Kedd reggel kiderült, melyik hét sztárpáros száll versenybe a TV2 Ázsia Expressz című műsorának új évadában. A kalandreality ezúttal Amerikába költözik: az első megálló Mexikó lesz, ahová már el is indultak a játékosok, köztük Alekosz is, akinek már most elege van, holott maga a tortúra még messze sem kezdődött el.

A Ripost Hollandiában érte utol az átszállásra várakozó egykori VV-győztest, aki barátnőjével, Rékával fogja majd belevetni magát az ismeretlenbe.

„Több nehézséggel kellett szembenéznem már most, pedig még csak pár órája indultunk el Budapestről.

Kezdeném azzal, hogy a pilóta egy nő volt, ami előtt eleve értetlenül állok, hiszen egy nő ne végezzen ilyen tipikusan férfimunkát.

De ha már végez, akkor végezze rendesen, ne úgy, ahogyan ő tette. Egész úton tekergette, csavargatta a gombokat és variált összevissza. Tele volt vele a hócipőm! Nem értem, miért kellett bukdácsolni, fel-le hullámozni. Talán azt hitte, hogy ez nekünk tetszik? Hát nem tetszett, és ezt leszállás után jeleztem is a légikisasszonyoknak” – mesélte Alekosz, hozzátéve: úgy döntött, inni ezúttal nem fog az úton, és meg is indokolta, miért.

„Egy úriember utazás alatt nem fogyaszt alkoholt, pláne, ha nem szívhat el mellé egy jó szivart.”