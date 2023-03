Kozso néhány évvel ezelőtt ismerkedett össze jelenlegi szerelemével, akinek bár kilétét továbbra is homály fedi, de most mégis többet tudtunk meg. Titokzatos párjával az énekes boldogabb, mint valaha, akivel tökéletesen kiegészítik egymást: nem csak a magánéletben, de a munkában is összhangban vannak. Kedvese a fellépések szervezésétől kezdve a színpadi megjelenéséig, a nemzetközi galériákban való kiállításokig mindenben segítségére van.

Amióta a kedvesem, igazi szép szerelmem mellettem van, minden sokkal könnyebb. Őrülten szerelmesek vagyunk, szebbek a nappalok és az éjszakák, jobb a levegő, a fény, az ízek, az illatok, a világraszóló érzések. De művészemberként szükségem is van az én múzsámra. Én a szerelemből táplálkozom, ezért élek, hogy aztán az érzéseimet kiénekeljem, és vászonra fessem magamból az emberiségnek. Szürrealista módon fejezem ki önmagam. Most újra színesben látom a világot, örök hálát érzek a lelkemben!

– mondta Kozso, aki láthatóan fizikailag és lelkileg is egyensúlyba került az utóbbi időszakban. Az énekes kilenc évvel ezelőtti agyvérzése után csak hosszú rehabilitációt követően tudott felépülni, viszont nem sokkal később egy autóbalesetet is szenvedett, amelynek során eltört a gerince.

„Az őrangyalaimnak hála, fantasztikusan jó állapotban vagyok, pedig nem sok esély volt arra, hogy két agyvérzés és az egy hónapig tartó kóma után egyáltalán életben maradok. Az utóbbi években még többször megnyitotta Hudák professzor (dr. Hudák István – a szerk.) a koponyámat, hogy meggyőződjön arról, minden rendben van-e az általa kifejlesztett speciális anyaggal. És szerencsére igen, tökéletesen jól vagyok. Most akár már száz évig is élhetek.”

