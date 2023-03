Az egykori szépségkirálynő és modell idén is részt vett a 2023-as Glamour-gálán, ráadásul lenyűgöző viseletben mutatkozott. Csütörtök este ugyanis a hazai sztárvilág széleskörben képviseltette magát az eseményen, ahol többen az extravagáns öltözékükkel vonzották a tekinteteket. A Women of the Year-díj-átadón Dárdai Blanka és L.L. Junior szintén tiszteletét tette, ahol először jelentek meg nyilvánosan egy párként.

Gelencsér Timit ezúttal egy virágos mintájú szettben láthattuk, amely színekkel teli ruhában valóban nagyszerűen festett. Az eseményen készült képeket alább tekintheti meg: