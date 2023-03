Ahogy korábban az egykori szépségkirálynő bevallotta, nehéz időszak áll mögötte, amióta gyermekének édesapjával idén januárban szétváltak útjaik. Akkori elmondása szerint alig három hónappal az újév előtt külön költöztek, de annak okát már nem részletezte.

A gyermekét azóta egyedül nevelő anyuka a hetének nagy részét négy fal között tölti, ezért sokszor igazi felüdülésként élik meg, hogy felnőttek társaságában lehet. Heti 1-2 napos munkáját énidőnek éli meg, de ismerkedésre egyelőre nem vágyik, élete jelenleg kisfia körül forognak.

Nem erőltetem, nem vágyom erre és kapacitásom sem lenne egy új kapcsolatra. A kisfiam még annyira picike, más lenne a helyzet, ha 4-5 éves volna. Minden róla szól, ami szerintem teljesen normális ebben az időszakban. Csak azért nem ugrok bele egy új kapcsolatba, hogy legyen mellettem valaki. Néha jól esik kikapcsolódni és feltöltődni, ezért nemsokára elutazok Spanyolországba 1-2 napra, addig a nagyszülők vigyáznak rá és igyekeznek kiélvezni az együtt töltött időt

– árulta el, majd hozzátette: gyermeke az év második felében bölcsödébe fog járni, ami nem csak az apróságnak lesz kellemes időtöltés, de ő is többmunkát vállalhat.

A modell gyermeknevelés mellett dolgozik és a sport is visszaköltözött az életébe. Láthatóan igyekszik olyan mozgásformákat választani, ahol kisfia mellette lehet, így babakocsis futást is kipróbálta. Míg a kicsi meghitten alszik, addig ő zavartalanul tud sportolni, mint azt az alábbi kép is mutatja:

(via Ripost)