A szerelmesek nyár óta alkotnak egy párt.

Több hónapnyi találgatás után ősszel (Instagram-) hivatalossá vált, Dárdai Blanka és L.L. Junior között nem csak munkakapcsolat van, a két énekes egy párt alkot. Bár a szerelmesek azóta többször is mutattak pillanatképeket magánéletükből, eddig még rendezvényen nem láthattuk közösen őket – csütörtök este azonban együtt érkeztek a Women of the Year-díj-átadóra.

Ez az első nyilvános megjelenésünk közösen. Azért döntöttünk a Glamour-gála mellett, mert Blanka jelölt a legjobb énekesnő kategóriában, és szeretném támogatni, szeretnék mellette lenni

– mesélte L.L. Junior a Blikknek, aki kedvesével a napokban tért haza egy hosszabb dominikai kikapcsolódásról.

„Fantasztikusan éreztük magunkat Dominikán, nekem ez inkább nyaralás volt, de természetesen azért dolgoztam is. Nem tudjuk, szeretnénk-e visszamenni, egyelőre biztosan nem, de jövőre ki tudja… Könnyen lehet” – nyilatkozta Dárdai, aki a jövőben mindenképp szeretne közös dalt készíteni párjával.