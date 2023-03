Nemrég indult TikTok-csatornájukon Korda Györgynek és Balázs Klárinak hazai sztárokat kellett felismerniük fotók alapján, ahol ByeAlexre nem ismertek rá, ellentétben Curtisszel és Marics Petivel. Mint kiderült, a nyilvános bocsánatkérésük során nem volt kéznél szemüveg, ezért sem látták tisztán a zenészt. Az X-Faktor mentora egyébként is híres arról, hogy sűrűn változtatja külsejét, ami megtévesztette a házaspárt, akik egyébként rendezvényekről jól ismerik őt.

ByeAlex ugyanakkor nem vette zokon a történést, közösségi oldalán reagált is a házaspár videós bocsánatkérésére. Véleménye szerint Korda Györgynek és Balázs Klárinak alapvetően sem lenne oka elnézést kérni tőle, hiszen teljesen más generációk.

Azért se reagáltam az elmúlt napok felesleges lázító szalagcímeire, hogy »Korda György azt se tudja, ki ByeAlex«, és hasonlók, mert az eredeti videó is kedves a TikTokon. Továbbá azt is gondoltam, hogy csak azon a képen nem vagyok számukra ismerős, hiszem jellemző rám, hogy állandóan más a külsőm. Mert ha valakiről, hát róluk úgy gondolom, hogy képben vannak a mai zenékkel is