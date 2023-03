Demcsák Zsuzsa tavaly októberben jelentett be, hogy elválik indiai származású férjétől, akit még a 2019-es Ázsia Expressz forgatásán ismert meg. A Srí Lankán megismerkedett a férfivel egyből szerelembe estek, majd 2020-ban össze is házasodtak. Kezdetben csak a közös posztok fogyatkoztak meg, annak nem volt jele, hogy bármi gond lenne a házasságukkal. A műsorvezető korábban arról is beszélt, hogy válása óta a családjában lelt támaszra, szülei mellett a lánya és a fia segített neki átvészelni a nehéz időszakot.

Demcsák az azóta eltelt néhány hónapban úgy tűnik, kezd túllépni magánéleti válságán, és látszólag újra kellő magabiztossággal tekint a jövőbe. Közösségi-oldalán másokat is arra buzdít, hogy lépjenek az önelfogadás ösvényére, amely neki is segített megerősíteni az önbizalmát.

Az összes, mostani tizenévesnek szeretném elmondani, hogy csak az számít, hogy megtalálják, amit igazán szeretnek az életben. Csak ők, nem amit gondolnak, hogy róluk gondolnak. Nekem is lehet csontos a vállam, látszódhatnak a bordáim, lehetek túl izmos vagy túl sovány, vagy bármi..., amikor haza megyek, akkor csak az ölelés, a gyerekeim számítanak és az, amit meg akartam teremteni. Akkor az a kar lehet bármilyen, csak öleljen

– írja a posztjában.