Mikor már azt hihetnénk, hogy lecsillapodtak a kedélyek, újabb fordulatot vett a Fekete Vonat tagjai közötti botrány. L.L. Junior és egykori zenésztársa, Beat feszült egymásnak, ugyanis utóbbi továbbra sem tudja elfogadni, hogy bár szakmailag sikeres, de bevétel szempontjából sikertelen lett újraalakuló koncertjük. A január 7-i, Papp László Budapest Sportarénában rendezett koncert ugyanis telt házas volt, de mégsem hozta meg a remélt anyagi sikert, ezért a későbbre beígért koncertjük is elmarad, és a zenekar végleg feloszlik.

Bár Beat és Fatima fejenként majdnem 4 millió forint előleget kapott, nagyjából 10 milliós bevételre számítottak. Beat legutóbb azt is elárulta, hogy az összegből adósságait törlesztette, de munkásszállón él, amit azóta el kellett hagynia, így jelenleg barátai segítik. A rapper a dühét dalba is foglalta, amit L.L. Juniornak címzett, erre reagált most egykori zenésztársa.

Engem hibáztatni bármiért is nem lehet. Nem akarok beleszállni ebbe, bennem sokkal több a szeretet. De én ugyanolyan szerződéssel rendelkeztem, mint ők, sőt mi több, én előleget sem vettem fel. Ők viszont több előleget vettek fel, mint ami járt volna valójában. És nem kellett visszafizetniük ezt a pénzt, a koncert szervezője a tartozásukról lemondott. Mindenki gáláns volt velük. Erre azt illik mondani, hogy köszönöm szépen!

– mondta L.L. Junior a Tények stábjának.

Akkor volt beígérve pénz, ha magas szintű dolgot tudtunk volna hozni. Telt ház volt, de mennyi tiszteletjeggyel... Több év után érhet el valaki olyan sikert, hogy beárazhatja magát 5-6-8 millió forintra. Ezt a Fekete Vonat elérte egy este alatt. Azt, hogy sajnos nem tudtak a többiek élni ezzel, és a menedzsment vagy a sors helyett keresnek valakit, akit hibáztathatnak, azt nagyon sajnálom

– tette hozzá Junior, aki a maga 1,5 milliós bevételét gyerekeknek adományozta.

(via Bors)