Csak egy átlagos nap Floridában.

Fotó: instagram

Egy Floridában rögzített videó tartja épp lázban a netezőket, amelynek egy nagyon bátor (vagy vakmerő) férfi, valamint egy aligátor a főszereplője. A vízben ülő, éppen szendvicset falatozó úriember ugyanis a felvétel egyik pillanatában úgy dönt, odacsalogatja magához a közelben úszkáló hüllőt, majd akárcsak egy kutyát, kézből megeteti, végezetül pedig még meg is simogatja a szája alatt. Ezt követően az aligátor elúszik, a férfi és párja pedig folytatják uzsonnájukat.

A látottakra kevés magyarázat van, így nem is csodáljuk, ha bárki összezavarodott tőle – ez történt egyébként az internet nagy részével is. Ugyanakkor többen megjegyezték, míg külső szemlélőként talán sokan viccesnek találhatják a szürreális videót, valójában a férfi nagyon is ártalmas dolgot csinált, hiszen így az állat legközelebb bátrabban merészkedik majd az emberek közelébe, ami elég nagy rizikófaktort jelent.

(via RTL)