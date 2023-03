Egyszer és mindenkorra pontot tett a téma végére.

Úgy tűnik, meglehetősen sokakat érdekli Horváth Éva lábmérete, legalábbis erről árulkodik a kétgyermekes édesanya legfrissebb Instagram posztjának szövege. A modell egy bikinis kép társaságában tisztázta, mekkora is a lábfeje, a továbbiakban azonban nem kíván a témával foglalkozni, a kiváncsi rajongóknak tehát ajánlott jól megjegyezni, vagy felírni a választ.

„Annyira unom már, hogy naponta húszan kérdezitek hányas a lábam. Itt a végső válasz és utána soha többé nem válaszolok erre a kérdésre! 38 volt, 2 gyerkőc után lett 39-es! Vékony a bokám a lábfejem, vékonyak a csontjaim ezért láthatjátok nagyobbnak! És tudjátok a lencse! ( na ennek az oktatásába most nem megyek bele, mert még 4 óra múlva is írnám a posztot). De nem 42-es es nem is 40– es, a 39 sokszor nagy rám mert csak szélesedett. Valójában tramplibb lettem. 15 kiló az 15 kiló pár hónap leforgása alatt” – fogalmazott Horváth bejegyzésében.