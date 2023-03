Időnként újranézi a Jóbarátok régi epizódjait Jennifer Aniston, aki egy interjújában bevallotta, folyton elfelejti, mi is történt egy adott részben. Így nem is csoda hát, ha nem tud "megszabadulni" Rachel Green karakterétől, akit elmondása alapján örökké szeretni fog – ahogyan a szitkom színészgárdáját is, akikkel a mai napig szoros kapcsolatban vannak.

„Soha nem fogjuk cserben hagyni a másikat. Mindig egymás életének része leszünk. Egy család, örökké” – fogalmazott Aniston, akit arról is kérdeztek, várható-e esetleg új rész, vagy felújított Jóbarátok tartalom, hiszen a 2021-es Jóbarátok: Újra együtt is hatalmas sikert aratt.

Nem gondolnám. Azt hiszem, ez ennyi volt. Ez volt a hattyúdal

– ismerte el a színésznő, aki interjúpartnere, Adam Sandler megjegyzésére azért hozzátette, persze nem tudhatja biztosan ő sem, mit hoz a jövő.

(via JustJared)