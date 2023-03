Megtalálták a piaci rést.

Fotó: Marc Piasecki / Getty Images Hungary

Nagyon úgy tűnik, hogy Kanye West és Kim Kardashian legidősebb gyermeke lehet a következő, aki saját vállalkozást indít a Kardashian családban. Erről árulkodik legalábbis egy nyilvánosságra került dokumentum, amely szerint a 9 éves North West neve le lett védetve, mint márkatulajdonos, szám szerint négy különböző formációban is. A benyújtott leírások alapján mostantól a kislány bőr-és szépségápolási termékek árusításával is foglalkozhat, például testápolók, tusfürdők forgalmazásával, de egy másik tervezet szerint játékokat, vagy akár ruházati cikkeket is piacra dobhat.

A lépés nem lenne meglepő, hiszen North West édesanyja is pont ezekben a körökben mozog, Kardashian fehérneműmárkája például olyan sikeres, hogy nemrég még a Harvardra is elhívták a reality-sztárt előadást tartani üzleti menedzsmentből. Azt, hogy a kislány mikor folytatja (ha folytatja egyáltalán) ezt a családi tradíciót, és indítja el saját cégét, egyelőre nem tudni, mindenesetre szülei már megtették az első és legfontosabb lépéseket számára, így a nevével biztos soha senki nem fog visszaélni.