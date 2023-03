Hiába telt el két évtized, a mai napig nem tudott megbarátkozni a jelenettel.

Kevés embernek kell bemutatni a valódi karácsonyi klasszikusnak számító Igazából szerelem című filmet, de annak egyik legikonikusabb jelenetével, a brit miniszterelnök szerepében táncolgató Hugh Granttel valószínűleg tényleg mindenki találkozott már. Nos, ez az a pár másodpercnyi anyag, amely teljesen kicsinálta anno a színészt – erről mesélt most az ET-nek adott interjújában is.

„Emlékszem, hogy rettegtem, hogy meg kell csinálnom azt a táncjelenetet. Rettegtem tőle” – magyarázta Grant, akinek 20 évvel később sem sikerült teljesen feldolgoznia a történteket, bár a jelenet hatalmas népszerűsége enyhített kicsit a szorongásán.

„Segít, segít, de továbbra is összerezzenek, ha látom” – jegyezte meg a filmsztár.

(via 24.hu)