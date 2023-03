Árpa Attila után ő keresi következőként a szerelmet.

Fotó: TV2 Jákob Zoltán

Nemrég kiderült, hamarosan visszatér a TV2 képernyőjére A Nagy Ő című társkereső reality, amelynek az elmúlt években Tóth Dávid és Árpa Attila volt a főszereplő agglénye. Ezúttal Jákob Zoltán üzletember, Magyarország egyik leggazdagabb emberének szívéért küzdhetnek meg a hölgyek, aki most Bochkor Gábornak és Lovász Lászlónak elárulta, miért is vállalta el a műsort.

„Azért vállaltam el, mert meggyőztek. Sokféle dologgal győztek meg, az egyik az, hogy ez jó lehetőség, mert minden utazásomon a társam és a kalandot, aktivitást keresem, és ennél nagyobb kaland vagy aktivitás az életemben nem nagyon lesz. Erre ígéretet kaptam, hogy ez egy nagyon jó dolog lesz, és akkor miért ne? Akkor kipróbálom” – idézte a 24.hu Jákobot, aki bízik benne, hogy valóban rátalál a szerelem a forgatások alatt.

Nem baj, ha szeret a pénzemért – mert egy nőnek azért van egy alapigénye arra, hogy jól éljen, hogy biztonságban érezze magát –, de ne csak ez érdekelje

– folytatta a férfi, hozzátéve: persze nem szeretne senkinek sem az eltartója lenni.

„Velem együtt élje meg az élet dolgait, és szeressen is. A pénzt is szeresse, meg engem is. Sőt, fordítva még jobb!”