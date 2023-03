Fotó: instagram

Nemrég megkezdődött a nagysikerű, 2019-ben bemutatott Joker folytatásának forgatása New Yorkban. A Folie à Deux alcímet viselő filmről egyelőre nem sokat lehet tudni azon kívül, hogy musicalasabb irányt kapott – jelentsen ez bármit is.

A rendező ezúttal is Todd Phillips, az antihőst pedig újfent Joaquin Phoenix alakítja, pszichológusát, majd leendő párját pedig Lady Gaga. Róla a napokban ki is szivárgott már pár kép, amin Harley Quinn-ként szerepel, most azonban újabb részletet láthatunk a filmből: ezen az énekesnő egy másik hölggyel vált csókot, de maga a címszereplő is feltűnik néhány felvételen.