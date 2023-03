„Mexikónak két arca van” – olvasható Ördög Nóra legfrissebb videója mellett, amelyben azt mutatja be, hogy bizony a hely, ahol az Ázsia Expressz – Felfedezzük Amerikát című műsor forog, nem éppen veszélytelen, akár el is rabolhatják őket.

Van egy település, ahol nem szabad megállni nekünk sem meg a versenyzőknek sem. Ha véletlenül ott kirakják őket, akkor azonnal megy értük a securityautó

– magyarázza a felvételen a műsorvezetőnő. A bejegyzésben azt is hangsúlyozta, bármennyire is elrabolja a szívüket a nappali színes világ, este 10 után egy egészen másik élet bontakozik ki a szemük előtt. Azt is megjegyezte: