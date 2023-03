Fotó: Jon Kopaloff / Getty Images Hungary

Nagyon úgy tűnik, hogy meg is született a következő hollywoodi sztárpár, legalábbis a netezők elég biztosra veszik, hogy összejött Selena Gomez és Zayn Malik. A színésznőt és a One Direction egykori énekesét nemrég egy New York-i étteremben látták randizni, és mint a beszámolóból kiderül, a fiatalok nem is zavartatták magukat, többször is csókot váltottak a vacsora alatt.

Alig hogy ez a szóbeszéd terjedni kezdett a neten, egy újabb érdekes történet került napvilágra: a Page Sixnek egy forrás megerősítette, a két zenész nem idegen a másik számára, már csak azért sem, mert jó pár évvel korábban volt köztük valami. Az informátor szerint 2012 környékén, amikor Taylor Swift épp Harry Styles-szal járt, az énekesnő legjobb barátnője összemelegedett Styles kollégájával, Malikkal, de akkor elég gyorsan véget ért a románcuk.

Hogy ezúttal mi a helyzet, pontosan nem tudni – a netezők épp most ocsúdtak csak fel a Hailey Bieber-Selena Gomez online háború végéből (vagy fegyverszünetéből), de ahogy a forrás is fogalmazott, egyáltalán nem lepődne meg, ha kiderülne, tényleg együtt van a két híresség.