A rendező szinte mindenkit megszerzett az Asteroid Cityhez, aki él és mozog Hollywoodban.

Fotó: YouTube

Gondoljon napjaink egyik hollywoodi sztárjára! Nos, akárkire is esett a választása, elég esélyes, hogy ő is feltűnik Wes Anderson legújabb filmjében.

A rendező alkalomról alkalomra egy megszokott, meglehetősen impozáns színészgárdával dolgozik a produkcióin, de arról is ismert, hogy még a legutolsó, pár perc erejéig feltűnő szerepekre is hatalmas neveket szervez le. Ez történhetett most az Asteroid City címmel érkező mozijánál is, amelyhez befutott az első előzetes, telis-tele A-listás hírességekkel. Felsorolni is nehéz a filmben feltűnő összes világsztárt, a teljesség igénye nélkül

Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Margot Robbie, Scarlett Johansson, Steve Carell, Jeff Goldblum, Jason Schwartzman, Edward Norton, Adrien Brody, Willem Dafoe, Matt Dillon, Bryan Cranston, Maya Hawke és Stephen Park

is szerepel majd a az 1950-es évek Amerikájában játszódó, űrtudományi iskolásversenyről szóló komédiában. Az Asteroid City június 15-től lesz látható a magyar mozikban.