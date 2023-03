A kicsik egyszerre lesznek féltestvérek és unokatestvérek is.

Egészen filmbeillő történetről számolt be egy nő a Redditen, amelynek csak a legelső epizódja az, hogy nagyjából két hónapja megtudta, megcsalta a férje. A férfi ugyanis a feleség nővérével lépett félre, és bár eleinte a nő hajlott a bűnbocsánatért esedező párja visszafogadására, gyorsan megváltozott a véleménye, miután kiderült, testvére teherbe esett az affér után – ráadásul ikreket hord a szíve alatt.

„Azt mondja, a nővérem életének nem akar része lenni, csak annak a gyereknek az apja lenni, akinek én vagyok az anyja” – idézte a 24.hu az amerikai hölgyet, aki nemrég rájött, ő is várandós.

„Meddőségi gondjaink voltak, a teherbeesés egy küzdelem volt, az állapotomnak áldásnak kellene lennie. De ehelyett most azon tűnődöm, miért most, miért ezek után? Évek óta erre vágyom, most megtörténik, de azt sem tudom, hogyan lesz tető a gyerekem feje felett, ha elhagyom őt” – fogalmazott a nő, tanácsot kérve a többi fórum-felhasználótól. Az internetezők arra figyelmeztették, ha párja a saját testvérével is megcsalta, a jövőben is félre fog lépni, valamint arra a bizarr párhuzamra is felhívták rá a figyelmet, ő és nővére születendő gyermekei nem csak unokatestvérek lesznek, de féltestvérek is.