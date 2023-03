Idén januárban húsz év után állt újra össze a Fekete Vonat, ám a zenekar újraalakulása nem egészen úgy sikerült, mint azt remélték. A fellépés után Mohamed Fatima, Fehér Tibor Beat és L.L. Junior triója bejelentették, hogy összes beígért koncertjük elmarad és az együttes feloszlik.

Fotó: YouTube

Az azóta is nehezményező Beat továbbra is a felelősöket keresi, hogy miért volt veszteséges a koncertjük: Sikerült összetűzésbe kerülni zenésztársával, L.L. Juniorral is, aki szintén nyilvánosan megüzente a maga igazát. Most Beat egykori szomszédja tálalt ki, aki szerint a rappernek fejébe szállt a hírnév és a dicsőség, ezért hagyta el családját nemrég.

Beat teljesen kifordult magából, amikor megtudta, hogy nagykoncertje lesz, és milliók ütik majd a markát. Amikor elköltözött, azt kiabálta az utcán, hogy új életet kezd, és gazdag híresség lesz. 25 évig volt együtt az élettársával, két gyereket neveltek, az unokájuk is velük élt, de elhagyta a családját a hírnévért. Az élettársa szinte éjjel-nappal dolgozott, Beatnek csak ritkán voltak munkái, valószínűleg ez azóta sem változott. Csak akkor láttuk, ha pénz kellett neki

– nyilatkozta egy, a neve elhallgatását kérő szomszéd a Blikknek.

A rapper ugyan korábban elmondta, hogy a visszatérő fellépésüknek szánt Aréna-koncertet szakmai életének csúcsának érzi, viszont anyagilag teljesen mélypontra került, hiszen erre tett fel mindent. Azóta szerencsejátékkal és ismerősei segítségével tud a felszínen maradni, miközben mindent igyekszik pénzzé tenni.

Az informátor azt is hozzátette, hogy amikor a zenész tavaly novemberben elköltözött, még nem egyből munkásszállóra ment, hanem egy hotelben szállt meg, amit feltehetőleg a koncert előlegéből fizetett. A szomszédok állítása szerint Beat néhány nappal azután, hogy elhagyta otthonát, összejött egy fiatalabb nővel, akinek kilétéről sokáig családtagjai sem tudtak.

A családja teljesen el van keseredve. Beat annyira titkosan kezelte az újdonsült magánéletét, hogy sokáig az élettársa sem tudott róla. Beat szerepelni akar, és rájött, hogy ha kiír valamit a közösségi oldalára, azt felkapja a média. Próbál sajnálatot kiváltani az emberekből, ezért bármire képes. Mindent és mindenkit reklámként kezel

– mondta a szomszéd.