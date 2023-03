A Simpson család szemfüles rajongói ismét kiszúrták, hogy a 34 évad óta futó rajzfilmsorozat látszólag már évekkel azelőtt megjósolta a való élet később megtörtént eseményeit.

Alig pár napja történt ugyanis, hogy a Tallahassee Classical School iskolájának igazgatója kénytelen volt távozni az intézmény éléről, miután a szülők panaszt tettek egy reneszánsz művészeti óra miatt, amelyen Michelangelo ruhátlan Dávid-szobra is szerepelt. A szülők problémája ezzel az volt, hogy a nyugati kultúra történelmének egyik – ha nem leghíresebb – mesterművét pornográfnak titulálták.

Az említett epizódban Marge megalakítja a „Springfieldiek az erőszakmentességért, a megértésért és a segítésért” nevű aktivista csoportot, hogy petíciót nyújtson be az Inci és Franci című rajzfilm készítőinek, hogy távolítsák el az erőszakot a műsorukból. Itt viszont tényleg kísérteties párhuzam mutatkozik a valósággal, ugyanis a szervezet tagjai később már arra kérik, hogy a Springfieldbe érkező Dávid-szobor ellen is petícióban tiltakozzon, mivel szerintük az „grafikusan ábrázolja az emberi test olyan részeit, amelyek, bármennyire is praktikusak, de gonoszak”.

Margot ezután meghívják a Smartline fiktív hírműsorába vendégnek, hogy megvitassák, vajon a szobor egy „mestermű, vagy csak egy fickó, akinek letolták a nadrágját”. A csoportja megdöbbenésére Marge a szobrot műalkotásnak nevezi, és mindenkit arra buzdít a városban, hogy menjenek el megnézni. A sorozat rajongói azóta Twitteren áradoznak a 33 évvel ezelőtti, tűpontos jóslatról.

