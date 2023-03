Ez lenne L'ecsó várva-várt második része?

Fotó: tiktok

Bizarr videót rögzítettek az Egyesült Államokban, amely a TikToknak hála közel 45 millió megtekintést gyűjtött már össze. A felvétel a New York-i metró egyik kocsijában készült, ahol közismerten nem csak emberek, de patkányok is igen nagy számban fordulnak meg nap mint nap. Egy jókora példány ezúttal nagyon magányos lehetett, ugyanis szabályszerűen megmászott egy ülve elszenderedett férfit – ami pedig még talán ennél is szürreálisabb, hogy a fiatalember nem igazán zavartatta magát a dolog miatt.

Míg a netezők egy emberként borzonganak a látottakon, a férfi csak arra ébredt fel, hogy a rágcsáló már a nyakán és az arca környékén rohangál. akkor aztán komótosan a fejéhez nyúlt, felállt, majd miután a patkány leesett róla, visszaült, mintha mi sem történt volna.

„Ez a reakció nem elég SOS számomra” – olvasható a poszt címében is.

(via RTL)