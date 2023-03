Egy nő, aki fiatal korában növesztett először arcszőrzetet, majd 16 éven át mindennap borotválkozott, végre eldobta a borotvát és elfogadta dús szakállát.

A most 29 éves Coral Sanchez kilencévesen szúrt ki egy szőrszálat az állán, és 12 éves korától kezdve minden reggel borotválkozni kezdett, hogy elkerülje a gúnyolódást. Az influencer elmondta, hogy a borosta kora délutánra már visszanőtt, ő pedig rétegezte az arcát alapozóval, és mindenkivel tartotta a távolságot, hogy meg ne lássák. Éveken át rejtegette az arcszőrzetét, amit egy hirsutizmus nevű betegség okozott, és még volt párja előtt is sikerült titokban tartania, akivel négy évig járt. De miután Sanchez 26 évesen anyagi válsággal küzdött, képtelen volt mindennap borotválkozni, és kezdett megkérdőjeleződni benne, hogy miért is csinálja egyáltalán. Mostani, közel négy éve vele lévő párja, a 25 éves Illias Clark megnyugtatta, hogy neki így gyönyörű, és hogy a teste természetesen csinálja ezt.