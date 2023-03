Kiderült, fiút vagy lányt hord a szíve alatt az énekesnő.

Alig pár órája, hogy kiderült, szülői örömök elé néz Puskás-Dallos Peti és Bogi, már azt is tudni lehet, milyen nemű lesz a házaspár első gyermeke.

Az információ azonban nem az X-Faktor egykori mentorduójától érkezett, az ő fotóikon ugyanis még semleges, fehér színű babaruha szerepelt. Közeli barátjuk, Rácz Jenő friss Instagram-posztjából azonban egyértelműen kiderül, fiúval várandós az énekesnő, hiszen egy It's a boy feliratú tábla is feltűnik a képen.

Sok boldogságot nektek, drága Bogi és Peti. Puskás-Dallos baby on the way