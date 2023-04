Az énekesnő egy másik férfival ment vakációzni.

Komoly gondok lehetnek Britney Spears és férje, Sam Asghari között, az utóbbi napokban ugyanis mindkettejüket jegygyűrűjük nélkül kapták lencsevégre a fotósok. Bár a színész a Page Six megkeresésére azt közölte, csak egy forgatás miatt vált meg a házassági ékszerétől, gyanúsan hiányzik felesége ujjáról is a gyűrű a múlt hét óta.

Az énekesnő ráadásul most is a férje nélkül, a menedzserével vakációzik, de egy másik férfi oldalán is feltűnt a minap. A bulvárlap úgy tudja, a titokzatos úriember, akivel egy kávézóban csevegve fotózták le Spearst, a popsztár testőre. Hogy munkakapcsolatnál több van-e a páros között, nem tudni, mindenesetre a popsztár remekül érzi magát Puerto Ricóban, ahonnan az utóbbi napokban fülledt hangulatú bejegyzéseket osztott meg az Instagram-oldalán:

Spears és Asghari között már néhány hónapja látható volt a feszültség, akkor egy Los Angeles-i étteremben rendezett kellemetlen jelenetet a sztárpár. Az énekesnő annyira kiborította a férjét a viselkedésével, hogy a férfi csapot-papot hátrahagyva távozott a helyszínről.