Vasárnap ünnepelte születésnapját Dallos Bogi, aki idén a 26. életévét töltötte be. Alig néhány napja annak, hogy az énekesnő és párja, Puskás Peti Instagramon jelentették be, hogy első gyermeküket várják. Azóta a pár közeli barátjának, Rácz Jenő sztárséf bejegyzésének köszönhetően az is kiderült, fiúval várandós az X-Faktor egykori mentora. A posztban látható kép ugyan pár óra alatt eltűnt, de azon látható It's a boy feliratú tábla és a kék lufi miatt egyszerűen kikövetkeztették a rajongók a baba nemét.

Életem eddigi egyik legboldogabb szülinapja. Köszönöm nektek a kedves köszöntéseket, és hogy ennyien gondoltatok rám. Szerelmem, az egész napos meglepi programom pedig felejthetetlen élmény

– írta az énekesnő posztjában.