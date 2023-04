Különleges projektre kérte fel a színésznőt Donatella Versace.

Kampányarc lett Anne Hathawayből. A színésznő mostantól a Versace luxusmárka nagykövete, amire egyenesen a divatház kreatív vezetője, egyben egykori tulajdonosa, Donatella Versace kérte fel.

„Azt gondoltam, fantasztikus [Donatella] ötlete, és nagyon büszke, hálás és izgatott vagyok, hogy az ikonikus Versace család egyik új tagja lehetek” – fogalmazott bejegyzésében Hathaway, aki két képet is mutatott a kampányfotózásról.

„Izgalommal jelentem be az új Versace Icons kollekció indulását: ez nagyon személyes számomra. Anne Hathaway a kampány sztárja, és a legcsodálatosabb Versace-nő. Hatalmas rajongója vagyok a munkásságának, és természetesen ezenfelül csodálom őt mint nő. Ő egy óriási híresség, egy üzletasszony, kreatív és kivételesen kedves. Ettől lesz valaki Versace Icon!” – írta saját bejegyzésében Donatella, aki a fotózáson készült, színfalak mögötti videót is mutatott a modellnek is beillő színésznőről.