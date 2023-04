Az énekes szerette volna átadni továbbjutó helyét az ellenfelének, de végül nem járt sikerrel.

Vasárnap este drámai fordulattal ért véget a Sztárban sztár elődöntője. Valkusz Milán teljesen összeomlott, miután kiderült, hogy továbbjutott, annak ellenére, hogy előtte kifejezetten arra biztatta a nézőket: ne szavazzanak rá, mert nem érdemli meg.

Ezután olyan dolog történt, amelyre az eddigi nyolc évadban nem volt példa: a ValMar énekese visszaszaladt a színpadra, hogy átadja a helyét a kiesett Molnár Tibornak, azaz Trap kapitánynak. Miután Till Attila közölte, erre a szabályzat szerint nincs lehetőség, Valkusznál élő adásban tört el a mécses, és míg a társai a döntőbe jutás miatt ünnepeltek, ő a könnyeit törölgette a páholyban.

A fiatal énekes az adás után a Bors kérdésére elárulta, hogy érzi magát.

„Nem vagyok jól, tényleg. Magam vívódása volt, és magambeli szubjektív nézetekből adódóan egy döntés. Vagyis megkérdeztem legalább, hogy lehet-e ilyet csinálni. Soha nem volt még ilyen, igen. De erre nem lehet rámondani, hogy mártírkodás, meg önsajnálat, nem erről van szó. Nem én vagyok itt az, aki tovább kellett volna jusson” – kezdte a versenyző, akinek közben eszébe jutott, Molnár nem is léphet fel mostanában egészségügyi problémái miatt.

„Erre például nem is gondoltam eddig, csak most jut eszembe, hogy ez is van neki… Tényleg ezt így éreztem korrektnek, helyesnek, és így nyugodtabban fogok aludni!” – ismerte el Valkusz, majd később Instagram-történetében is beszámolt a benne kavargó gondolatokról.

„Ez utánzós műsor éneklés és rap szempontjából. Bizonyos dolgok mennek, bizonyos dolgok nem, talán nagyon nem... A lényeg, hogy úgy éreztem, hogy itt már mindenki jobb. Rohadt rosszul éreztem magam, összeadódott a matek a fejemben, és összerobbant minden. Ennyi történt röviden.”