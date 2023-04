A műsorvezető több hétig volt távol férjétől és gyermekeitől.

Gőzerővel zajlik az Ázsia Expressz legújabb, Amerikába áthelyezett új évadának forgatása, amelynek ezúttal is Ördög Nóra a műsorvezetője. A tévés korábban már beszámolt róla, hogy családja ezúttal is meglátogatja őt, a nagy nap pedig most jött el, Nánási Pál és a házaspár két gyermeke, Mici és Vencel is megérkeztek Mexikóba.

Ördög Nóra Instagram oldalán meg is osztott meg egy videót az első találkozásukról, ami a hozzászólások szerint nem csak a saját–, de követői szemébe is is könnyeket csalt.

„A mai egypercesben a tegnap esti öleléseké a főszerep” – írta posztjához a műsorvezető.