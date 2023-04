Fotó: Axelle/Bauer-Griffin / Getty Images Hungary

A világhírű szupermodell válása óta igazi párkapcsolati hullámvasútra ült fel, néhány hónapja ugyanis Brad Pittel boronálták össze, majd Kim Kardashian exével, Pete Davidsonnal szűrte össze a levet. A valósághoz az is hozzátartozik, hogy ezek a kapcsolatok tiszavirág életűek voltak, de a két férfit követően Eric André színész-komikussal már komolyabbnak látszott a szerelmük. Utóbbival Valentin-napon még egy közös meztelen fotójuk is felkerült Instagramra, de alig pár napra rá véget is ért a románcuk.

Ratajkowski ezután sem maradt sokáig szingli, pár napja ugyanis Tokió utcái kapták lencsevégre, ahogy Harry Stylesszal szenvedélyes csókot váltottak. A brit énekes egyébként szintén nemrég szakított Olivia Wilde-dal, akivel 2 évig alkottak egy párt. Most a modellnél vigasztalódik, amelyről a rajongók eleinte azt feltételezték, hogy csak egy futó kaland lesz az életében. Ratajkowski viszont egy podcast interjúban elárulta, hogy már 2 hónapja találkozgat a popsztárral és úgy véli, viszonyuk hosszú távú lesz, és hogy Styles lehet az igazi.

(via Joy)