Kulcsár Edina szerint a tudatos arcápolást nem lehet elég korán kezdeni. Születendő kislányát már a pocakján keresztül, kívülről is arcmaszkkal kényezteti.

G.w.M felesége nagy gondot fordít a szépségápolásra. Most egy olyan képet mutatott, amelyen arcmaszkban pózol, ám nemcsak az arcán, hanem a terhespocakján is elhelyezett egy fátylat. A fotónak története is van: a kismama azt írja a bejegyzésében, hogy a gyermekei miatt bontott meg egy második maszkot, ami ezután mégsem kellett nekik, ezért úgy döntött, a pocakjára helyezi.

Megmutattam a legkisebbik lányomnak, hogy milyen csajos programokban lesz részünk, ha majd eljön az ideje

– fogalmazott Kulcsár. A fotót ide kattintva, illetve ide kattintva nézheti meg.