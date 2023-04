Tóth Andi május elején jelentette be, hogy látszólag végleg abba hagyja énekesi karrierjét. Mint kifejtette, úgy érzi, nem találja meg hangját dalaiban, és zavarja, hogy sosem azokról szólnak a hírek, hanem mindig csak a magánéletéről. Visszavonulása előtt viszont még szeretné kiadni jelenleg is készülő, illetve még ki nem adott dalait egy albumban.

A Sztárban Sztár zsűritagja mindezt a 24 óráig elérhető Instagram-történetében osztotta meg rajongóval, ahol az április 9-én megjelenő lemezéből néhány dalrészletet is mutatott: az egyikben románul hallhatjuk énekelni. Pár napja az is kiderült, hogy Tóth Andi szakított Marics Petivel, amit azután erősített meg, miután Marics egyik barátja nyilatkozott egy újságcikkben különválásukról. Az énekesnő nehezményezte, hogy az ismerős „undormány módon” osztott meg részleteket a kapcsolatukból, de azt is elárulta, hogy ő volt az, aki véget vetett a kapcsolatuknak.