Minden idők influenszere folyamatosan kutat piaci rések után, és most talált is egyet az e-kereskedelmi szegmensben. A Kardashian Kloset nevű online piacterén a saját levetett cuccait is árulja, így például 50 dollárért lehet megvenni Danward márkájú flip-flop papucsát, ami újonnan kemény 75 dollárba kerülne.

Az oldalon híres családtagjai egyéb ruhadarabjai is megtalálhatók, a cég küldetése szerint „így szeretnék közkinccsé tenni a Kardashian–Jenner klán életstílusát”, hogy mindenki kaphasson egy darabkát belőlük a megunt cuccaik révén.

Ja, és közben a fenntarthatóságra is figyelnek.