Ötödik résszel folytatódik az ogre története.

Nagyszerű híreink vannak minden gyermeklelkű felnőtt számára:

visszatér Shrek és népes baráti koszorúja!

A hírt maga az Universal egyik animációs stúdiójának vezetője, Chris Meledandri erősítette meg, és nem is olyan meglepő, ha azt vesszük, mekkora siker volt a mozikban a szintén Shrek-univerzumba tartozó Csizmás, a kandúr legújabb, tavaly év végén debütált részének.

Magáról a Shrek 5. projektről egyelőre nem sokat tudni, de a férfi tervei szerint az eredeti szinkronhangok szólaltathatják majd meg a karaktereket. Egyelőre még folynak a tárgyalások, de ha valóban aláírják szerződéseiket, visszatér Mike Myers, Cameron Diaz, Antonio Banderas és Eddie Murphy is – aki pár hónapja arról beszélt, nagy örömmel kölcsönözné hangját újra Szamárnak egy esetleges folytatásban. Sőt, Meledandri szerint pedig az sem kizárt, hogy a színész másik nagy álma is megvalósulhasson, és macska társához hasonlóan a beszélő csacsi is saját spin-offot kapjon.

(via IGN)