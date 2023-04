Visszatér az egyik régi főszereplő is.

Újabb három filmmel bővül a Star Wars-univerzum, jelenették be a Lucasfilm's Studio Showcase-en. A produkciókat James Mangold, Dave Filoni és Sharmeen Obaid-Chinoy rendezi majd, és egymástól teljesen függetlenek lesznek, különböző helyeken és idősávokban játszódva. Kettő közülük a Star Wars világának olyan részére és időpontjára kalauzol majd el, ahol eddig még a franchise egyetlen része sem járt.

A jedik eredettörténetével foglalkozó, Mangold-féle Dawn of the Jedi koronológiailag az összes mű előtt áll, míg Obaid-Chinoy filmje 15 esztendővel a 9. rész, vagyis a Star Wars: Skywalker kora után játszódik. Ebben a jedi rend megszületését ismerhetjük meg, és visszatér Daisy Ridley, illetve karaktere, Rey is, ő lesz ugyanis a rend mestere. Filoni pedig a hatodik és a hetedik epizód közötti időszakban zajló, hatalmas csatáról mesél majd, itt fognak összefutni a Mandalóri tévésorozat és a kapcsolódó spin-off szériák szálai is.

(via)