Egy nemrég napvilágot látott cikk kapcsán háborodtak fel a The Last of Us rajongói, kiderült ugyanis, mennyit kereshetett a sorozat két főszereplője. Bár az adatokat egyelőre nem erősítette meg semmilyen hivatalos fél, nagyon úgy tűnik, hogy Pedro Pascal valóban majdnem a tízszeresét kapta Bella Ramsey bérének, holott mindketten egyenlő arányban vettek részt a forgatásokon.

A számok a Just Jared cikke szerint pontosan így alakulnak:

Ramsey epizódonként 70 ezer dollárt, azaz nagyjából 24 millió forintot keresett, összesen az évadért tehát 217 milllió forintnyi dollárt tett zsebre. Ezzel szemben Pascal csak egy részért kapott majdnem annyi gázsit, mint 19 éves kolléganője az egész szériáért, 600 ezer dollárt (206 millió forintot). Nem nehéz kimatekozni, hogy az ő összbére forintban már milliárdos nagyságrendekig rúg, a produkció végeztével 1.8 milliárd forintnyi dollárral lett gazdagabb.

Sokak szerint ugyanakkor érthető valahol a dolog, hiszen a fiatal színésznő még elég újnak számít a szakmában, Pascal ugyanakkor egy több évtizede aktív, elég jelentős névnek számít.

Amennyiben igazak a kiszivárgott információk, az alkotóknak lesz alkalmuk feljebb tornázni Ramsey bérét, hiszen nem csak berendelték a sorozat új évadát, de az is kiderült, továbbra is ő alakítja majd Ellie karakterét, hiába várható ideőugrás a történetben.