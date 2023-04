Ezzel várhatóan nem dicsekszik el a tévés.

Nincs túl jó véleménnyel James Cordenről egyik korábbi kollégája, Craig Duncan. A producer-rendező nemrég felidézte, milyen volt együtt dolgozni a hírességgel még néhány évvel ezelőtt, A League of Their Own tévéshow felvételein – a jelek szerint Corden mély nyomokat hagyott benne, de nem pozitív értelemben.

„A legnehezebb természetű és a legellenszenvesebb műsorvezető, akivel valaha dolgoztam” – jelentette ki a férfi, hozzátéve: Corden a felvétel egy pontján nekiállt szabályszerűen kiosztani a stábot, melyik kamerát hova kell tenni, majd káromkodva ostobának nevezett mindenkit.

„Remélem, hogy soha többet nem kell vele dolgoznom” – nyilatkozta Duncan.

Nem ez az első eset, hogy Corden stílusát rossz szó éri: tavaly októberben vállalhatatlan viselkedése miatt kitiltották őt egy jól menő New York-i étteremből, később a műsorvezető kikérte magának, hogy a vezetőség a legdurvább vendégnek nevezte őt.