A Vasember is elérzékenyül, ha betölti az 58-at, és ilyenkor olyasmit is megtesz, amit egyébként nem szokott. Robert Downey Jr. nem tartozik azon sztárok közé, akik képeket vagy videókat osztanak meg gyermekeikről, de most rászánta magát a dologra.

A színész az Instagram-oldalán visszatekintéssel ünnepelte az elmúlt 365 nap sikereit, és a videóban a fiainak is szerepet osztott.

Downey-nak egy felnőtt fia van előző házasságából, második feleségével pedig a 11 éves Extont és a 8 éves Avrit nevelik. Az ünnepi videóban azt is megnézhetjük, hogy a gyerekek segítenek kopaszra borotválni az apjukat egy szerep kedvéért, majd halloweentökké változtatják.